Kinderärzte in Augsburg: Die kleinsten Patienten brauchen eine Lobby

Plus Überlastete Kinderarztpraxen, zu wenig Betten in Kinderkliniken, Engpässe bei Medikamenten: Die Zustände in der Versorgung der Kleinsten sind kaum zu ertragen.

Mit dem positiven Schwangerschaftstest geht für Eltern die Suche oft schon los. Zuerst die Hebamme, dann der Kinderarzt. Noch bevor sich ein Bäuchlein andeutet, so der Rat erfahrener Mütter, sollten Eltern sich ans Telefon hängen. Und sich dringend um die künftige ärztliche Versorgung des Nachwuchses kümmern. Bei Neugeborenen klappt es in der Regel bisher, in Augsburg einen Kinderarzt zu finden. Wie lange dem noch so sein wird, steht in den Sternen.

Bei der medizinischen Versorgung der Kleinsten liegt vieles im Argen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn (Symbolbild)

Schon jetzt ist die Lage in vielen Augsburger Kinderarzt-Praxen angespannt. Vor allem Zugezogene oder Eltern, die wechseln wollen, haben es schwer. In ihrer Not weichen viele ins Umland aus. Wer jemals mit einem fiebernden Baby im Auto oder gar in der Straßenbahn unterwegs war, weiß, dass in einer solchen Situation jeder Kilometer zu viel ist. Und obwohl die Kinderärzte schon lange Alarm schlagen, hat sich bisher nichts getan. Augsburg gilt offiziell als überversorgt. Für die Mediziner, die mit ihren Teams jeden Tag am Anschlag arbeiten, um die kleinen Patienten versorgen zu können, ist das ein Schlag ins Gesicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

