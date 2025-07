Die Kontroll-Flut in Oberhausen war verständlich, aber sie muss ein Ende haben

Die Polizeipräsenz in Oberhausen war in den vergangenen Wochen groß, teils enorm. Sie sollte auffallen, und das tat sie auch. Dass das Augsburger Präsidium ein Zeichen setzen wollte, ist nachvollziehbar. Schüsse auf eine Bar in der Donauwörther Straße sind nichts, was eine Stadt hinnehmen sollte, ohne dass man die Hintergründe kennen muss, die ja auch noch völlig unklar sind. Wenn Oberhausen eines gewiss nicht benötigt, sind es möglicherweise Clan-artige Revierkämpfe oder zumindest Auseinandersetzungen, die daran erinnern. Dennoch kann die Kontroll-Flut in dem Stadtteil nicht endlos fortgeführt werden. Sollte sie länger andauern, muss sie transparenter begründet werden.

Jan Kandzora Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis