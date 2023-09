Die Kriegshaberstraße muss für Radler attraktiv werden

Plus Zu viele Autos, zu hohes Tempo. Trotz neuem Angebotsstreifen meiden Radler die Verbindung in Richtung Uniklinikum. Auf den Radweg zu verzichten, wäre zu kurz gedacht.

Mit ihren Radwegeversuchen geht die Fahrradstadt Augsburg einen pragmatischen Weg, die vielen kleinen und großen Lücken im Radwegenetz zu schließen. Die gelben Markierungen sind schnell gesetzt und im täglichen Betrieb zeigt sich wohl am schnellsten, ob ein Radweg funktioniert. Natürlich machen sich Verwaltung und Stadtrat im Vorfeld Gedanken, ob die geplante Wegeführung Sinn macht. Doch erst im Verkehr zeigt sich, ob alles bedacht wurde oder ob es womöglich eine bessere Lösung geben könnte.

An der Kriegshaberstraße gibt es einen Radwegeversuch. Nicht alle sind damit zufrieden.

Natürlich gibt es immer Betroffenheiten. Wenn auf einer bestehenden Straße auf einmal Platz für eine Fahrspur für Radler geschaffen werden soll, geht das zulasten der bisherigen Nutzer. Sei es durch den Wegfall von Fahrspuren oder - wie im Fall der Kriegshaberstraße - durch die Reduzierung von Parkflächen. Das ist nicht zu vermeiden, wenn man Veränderung möchte.