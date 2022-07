Die Lage am Augsburger "Geisterhaus" ist ein Trauerspiel

Plus Seit Jahren verfällt die Bauruine in zentraler Lage in Augsburg, zur Verwunderung von Anwohnern, Händlern und Stadtöffentlichkeit. Schlimmer kann es nicht werden.

Das "Geisterhaus" am Schmiedberg ist ein Schandfleck mitten in der Innenstadt, eine rätselhafte Bauruine, die nicht nur auffallend hässlich ist, sondern deren schiere Existenz seit Jahren Fragen aufwirft. Da wird das Grundstück 2011 von einem Geschäftsmann aus Dubai gekauft, der Immobilien in aller Welt hat und offensichtlich über enorme finanzielle Mittel verfügt – und der das Gebäude trotz historischer Niedrigzinsen und einem Immobilienboom in einer lange wachsenden Stadt mehr als eine Dekade lang nicht entwickelt bekommt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen