Die Lechhauser Kirchweih bleibt am Leben

Plus Für die neuen Festwirte aus der Firnhaberau ist es fast ein "Heimspiel" in Lechhausen. Der Vorgänger hat die Messlatte hoch gelegt.

Festwirt Stefan "Bob" Meitinger hatte bei seiner Premiere im Vorjahr der Lechhauser Kirchweih neues Leben eingehaucht. Im Festzelt ging es an manchen Abenden rund. Bei der Stadt Augsburg teilte man die Freude von vielen Besuchern, verwies aber in der Bilanz der Kirchweih auch auf nicht eingehaltene Auflagen. Das Zelt sei teils überfüllt gewesen, hieß es. Pyrotechnik im Zelt hätte ebenfalls nicht sein dürfen. Andererseits: Die Stadt hätte den Gastronomen Meitinger gerne als Festwirt in Lechhausen behalten, weil die Kirchweih durch ihn neuen Schwung erhielt. Eine Einigung gab es jedoch nicht.

Elisabeth Terekhov und Philipp Hilckmann sind die neuen Festwirte der Lechhauser Kirchweih. Foto: Silvio Wyszengrad

Die Lechhauser Kirchweih stand vor einer ungewissen Zukunft. Jetzt hat die Stadt Augsburg ein neues Paar präsentiert, das erstmals als Festwirte auftritt. Elisabeth Terekhov und Philipp Hilckmann vom "Hubertushof" aus der Firnhaberau wagen den Schritt. Auch für sie ist die Bewirtung auf der Kirchweih Neuland - ähnlich wie dies bei "Bob" Meitinger der Fall gewesen ist. Die Chefs vom Hubertushof sind jung und motiviert. Das allein reicht für einen Erfolg noch nicht aus.

