Die Maxstraße als Fußgängerzone: Der Versuch muss ein offenes Ende haben

Plus Die Auswirkungen der Sperrung der Maximilianstraße sind offen. Im Sommer dürfte die Fußgängerzone gut funktionieren. Spannend wird es im Winter.

Der Verkehrsversuch in der Maximilianstraße wird die Mobilitätswende nicht voranbringen. Die Sperrung von 200 Metern Straße, die keine Durchgangsfunktion hat, wird wenig Auswirkungen auf die Verkehrsmengen haben. Das Projekt ist unter dem Stichwort "Aufenthaltsqualität" zu sehen, also dass man sich dort als Flaneur wohler fühlt. Das geht mit einem Komfortverlust für die autofahrende Kundschaft einher, weil es künftig keine Stellplätze mehr vor der Ladentür geben wird, aber mit dem Parkhaus des Hotels "Maximilian's" gibt es Parkmöglichkeiten in der Nähe. Gekostet hat es bisher ja auch am Straßenrand.

Einkaufen verliert an Bedeutung in der Innenstadt

Doch weil auch die Psychologie eine Rolle spielt, kann es dazu kommen, dass Kundenzahlen nach unten gehen. Ob das erhoffte Mehr an Laufkundschaft das ausgleichen wird, bleibt abzuwarten. Grundsätzlich ist der Gedanke, die Innenstadt attraktiver zu machen, sodass der Besuch zum Erlebnis wird, aber richtig. Denn das Einkaufen an sich verliert an Bedeutung beim Innenstadtbesuch. Im konkreten Fall müssen die Auswirkungen nach einem Jahr in Ruhe angeschaut werden.

