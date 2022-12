Die Menschen in Augsburg haben wieder Lust zu feiern

Plus Das Weihnachtsgeschäft in Augsburg läuft viel besser als vom Handel befürchtet. Der Abschlusstag des Christkindlesmarkts dokumentierte die Lebensfreude.

Wenn Menschen infolge der Inflation weniger im Geldbeutel bleibt, kann die Stadt Augsburg darauf wenig Einfluss nehmen. Auch wenn sie sich wegen des Ukraine-Kriegs große Sorgen machen, gibt es keinen großen Handlungsspielraum der Stadt. Sie kann aber die Voraussetzungen schaffen, damit sich Einheimische und Auswärtige in Augsburg wohlfühlen. 2022 ist dies gelungen, wie aktuelle Zahlen belegen: Die Innenstadt hat über das gesamte Jahr betrachtet an Zugkraft gewonnen. Ein Beispiel: Am Samstagmittag war der Christkindlesmarkt so gut besucht wie lange nicht mehr. Menschen standen weit in Seitenstraßen am Rathausplatz hinein, es herrschte eine entspannte Stimmung. Mancher wäre am liebsten noch länger geblieben, doch um 14 Uhr war unwiderruflich Schluss mit dem Ausschank.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen