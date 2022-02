Die Menschen wollen wieder auf dem Augsburger Plärrer feiern

Plus Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie sind nötig. Aber es gibt Anlass, die geltenden Regelungen zu lockern. Dazu gehört, dass ein Osterplärrer wieder möglich sein muss.

Zurück in die Normalität. Dies ist der Wunsch vieler Menschen. Die Corona-Pandemie ist nicht besiegt. Es ist aber nicht mehr die Zeit für extrem strenge Regelungen. Immer mehr Personen sind komplett geimpft. Sie dürfen von der Politik erwarten, dass ihnen Möglichkeiten gegeben werden, um ihre Lebensfreude endlich wieder zu steigern.