Die Neuausrichtung der Messe Augsburg wird ein Kraftakt

Plus Die Grindtec wanderte ab, die Frühjahrausstellung hat an Zugkraft verloren. Der Messestandort Augsburg muss neue Wege gehen, doch sie zu finden, dürfte schwer sein.

Es gab Jahre, da wurde die Augsburger Frühjahrsausstellung ihrem Ruf als "Schaufenster der Region" gerecht. Wer sich informieren wollte, welches Angebot es zu Themen wie Bauen, Gesundheit oder Wohnen im Großraum Augsburg gibt, fand bei einem Besuch der afa zahlreiche Händler und wurde gut beraten. Doch schon lange vor Corona hatte das Interesse an der Verbraucherschau kontinuierlich abgenommen. Gründe dafür mochte es viele geben, einer war sicherlich, dass es das Internet allen jederzeit ermöglichte, sich einen Überblick zu verschaffen. Auf eine Frühjahrsausstellung war niemand mehr angewiesen.