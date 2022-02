Die Normalität kommt in Augsburg nur schrittweise zurück

Plus Die Lockerung der Corona-Regeln ist ein erster Schritt. Ebenso entscheidend ist aber, welche Rolle die Pandemie in den Köpfen der Augsburger spielt.

Die Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen kommen, doch das muss nicht automatisch bedeuten, dass die Menschen kommen. Die Infektionszahlen sind nach wie vor hoch - zumindest in den kommenden Wochen wird weiterhin ein Teil der Bürger und Bürgerinnen aus Furcht vor einer Ansteckung bestimmte Örtlichkeiten und Aktivitäten meiden, auch wenn der Zugang dorthin leichter geworden ist. Diese Abwägung zwischen Nutzen und Risiko kann und muss jeder für sich selbst treffen, in Zukunft stärker als in der Vergangenheit, weil staatliche Vorgaben wegfallen und auch immer schwerer begründbar wären. Hinzu kommt auch noch: In den vergangenen zwei Jahren haben sich Gewohnheiten geändert. Sie umzustellen, wird sicher nicht wieder zwei Jahre dauern, aber die Normalität wird nur schrittweise zurückkehren.

