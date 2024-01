Die Pannenserie beim Bahnhofsumbau setzt sich fort

Plus Trifft es zu, dass die Stromversorgung fehlerhaft berechnet wurde, ist dies peinlich. Immerhin: Das neue Lokal wird eröffnen.

Der Umbau des Augsburger Hauptbahnhofs wird als Jahrhundert-Bauwerk bezeichnet. Man braucht jedenfalls viel Geduld. Jahrelange Verzögerungen sind Reisende und Geschäftsleute gewohnt. Seit Dezember 2023 ist die Situation deutlich verbessert. Das Ergebnis mit Barrierefreiheit und Mitteltunnel, der von der Innenstadt ins Thelottviertel führt, überzeugt. Dass die Durchfahrt einer Straßenbahn noch auf sich warten lässt, schmälert die Begeisterung jedoch schnell wieder.

Jetzt zeigt sich auch beim Umbau im Bahnhofsgebäude, dass bei Weitem nicht alles glattläuft. Die monatelangen Verzögerungen bei der Wiedereröffnung des Bahnhofslokals sind für Reisende und Gäste zu verschmerzen. Man muss sich Alternativen suchen, wie dies seit Herbst 2022 geschieht.