Die pauschale Kritik an Behindertenwerkstätten ist nicht der richtige Weg

Plus Werkstätten für Menschen mit Behinderung werden immer wieder kritisiert. Dabei sind sie für manchen die einzige Alternative, um arbeiten zu können.

Immer wieder gerät das Konzept von Werkstätten für Menschen mit Behinderung in die Kritik. Die Betroffenen würden dorthin abgeschoben, ihnen der Weg auf den allgemeinen Arbeitsmarkt verweigert. Dazu kommt Kritik an der Bezahlung, die sich nicht am Mindestlohn orientiert. Doch das ist nur eine Sichtweise. Das Konzept von Werkstätten muss differenzierter betrachtet werden.

Nicht jeder Mensch mit einer Behinderung ist gleich und nicht jeder kann einen Job auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tatsächlich dauerhaft annehmen. Da sind sich Fachleute, die Angehörigen oder auch die Betroffenen selbst einig. Diese Menschen brauchen oft ganz bestimmte Rahmenbedingungen, einen geschützten Raum oder feste Strukturen, um ihr Potenzial abrufen zu können. Während das die Werkstätten bieten, kann es mancher Arbeitgeber nicht - oder will es auch gar nicht. Immer wieder laufen Bewerbungen ins Leere. Auch beim Thema Bezahlung muss genauer hingeschaut werden. Menschen mit Behinderung stehen verschiedene Sozialleistungen zu, die bei Erhalt des Mindestlohns angerechnet und damit (in Teilen) entfallen würden - zum Nachteil der Betroffenen.

