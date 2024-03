Die Pläne für Kriegshaber überzeugen

Plus Die Pläne für das Areal rund um den Marstaller Hof in Kriegshaber sind vielversprechend.

Das Areal rund um den Marstaller Hof in Kriegshaber war zuletzt ein optischer Schandfleck und alles andere als ein Aushängeschild für Kriegshaber. Dass Jahrelang, zuletzt auch wegen Corona, nichts passiert ist, war bedauerlich. Umso erfreulicher ist es jetzt zu sehen und zu hören, dass das Gelände entwickelt und zu einem richtigen Zentrum werden soll.

Die Pläne dazu klingen vielversprechend und Visualisierungen davon, wie es einmal aussehen könnte, überzeugen. Werden die Pläne so oder zumindest ähnlich in die Tat umgesetzt, bekommt Kriegshaber an seiner Grenze zu Stadtbergen ein Stadtteilzentrum, das diesen Namen auch verdient. Das langgestreckte Zentrum entlang der Ulmer Straße mündet dann in einem zentralen Platz, der Treffpunkt für das soziale und kulturelle Miteinander vor Ort sein kann.

