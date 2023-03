Die Razzia im linken Zentrum wirkt unverhältnismäßig

Plus Die Polizei durchsucht eine Antifa-Gruppe in Augsburg, es geht um Straftaten gegen AfD-Politiker. Bei der Aktion war offenbar eingepreist, dass auch Unbeteiligte betroffen sein könnten.

Wer sich gegen die Politik der AfD engagiert, hat dafür ein breites Spektrum an legalen Möglichkeiten. Wer Flugblätter mit den Privatadressen von Funktionären verteilt und Schriftzüge im Umfeld ihrer Wohnungen anbringt, wie es unbekannte Täter im Raum Augsburg voriges Jahr machten, überschreitet damit aber Grenzen. Dass die Polizei diese Delikte aufklären will und ermittelt, ist nur folgerichtig; sie muss es sogar. Doch auch Ermittlungsarbeit hat ihre Grenzen.