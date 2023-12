Die Region Augsburg bleibt eine starke Wirtschaftskraft

Plus Das Agieren der Politik verunsichert immer mehr Firmenchefs. Der Standort Augsburg ist aber stark genug, um Herausforderungen zu meistern.

Firmenchefs in der Region Augsburg sind verunsichert. Sie machen keinen Hehl daraus, dass Bürokratie und der Zick-Zack-Kurs der Bundesregierung als Hauptursachen für die schwierige wirtschaftliche Lage gesehen werden. Trifft dies zu, sind den Unternehmern die Hände gebunden. Sie selbst können an diesen Rahmenbedingungen wenig ändern. Wenn aber die Stimmung in der Führungsetagen mies ist, überträgt sich dies irgendwann auch auf die Beschäftigten.

Zum Jahreswechsel muss der Wirtschaft in der Region dennoch nicht bange sein. Generell ist der Standort Augsburg gut aufgestellt. Man ist nicht abhängig von riesigen Konzernen. Es gibt natürlich mehrere Großbetriebe, aber getragen wird die Wirtschaft vom Mittelstand. Augsburgs Wirtschaft ist zudem breit aufgestellt. Es gibt eine gesunde Mischung zwischen Produktion und Dienstleistung. Dass Dienstleistungen mit immer qualifizierten Arbeitskräften auf dem Vormarsch sind, ist bundesweiter Trend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen