Die Region Augsburg hat die Chance, jetzt zu punkten

Plus Es ist von Vorteil, dass die Firmen breiter aufgestellt sind. Es gibt Potenziale vor Ort, die man abrufen müsste.

Die Unsicherheit bestimmt gegenwärtig das wirtschaftliche Leben in der Region Augsburg. Das Stimmungsbild in den Unternehmen ist gespalten. Eine aktuelle Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) bei Firmenchefs zeigt auf, dass 40 Prozent der befragten Personen von einer guten wirtschaftlichen Situation berichten. Andererseits rechnet jedes zweite Unternehmen mit einer negativen Entwicklung. Die Sorge erfasst natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die um ihren Arbeitsplatz bangen. Mehr denn je ist die Wirtschaft im Raum Augsburg von globalen Entwicklungen beeinflusst.