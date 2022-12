Die Sanierung des Augsburger Perlachturms duldet keinen Aufschub mehr

Plus Die neuen Schutznetze sind der nächste Beleg für den maroden Zustand des Augsburger Wahrzeichens. Die Stadt muss endlich handeln.

Die Sanierung des Theaterstandorts ist ein Projekt, das für die Stadt Augsburg ein finanzieller Kraftakt ist. Das Große Haus des Staatstheaters am Kennedyplatz ist seit Jahren eine Dauerbaustelle, was von Bürgerinnen und Bürgern sehr wohl registriert wird. Druck, das Große Haus möglichst schnell fertigzustellen, scheint sich die Stadt hier nicht zu machen, das Staatstheater muss sich mit Ausweichspielstätten behelfen. Das Publikum nimmt sie an und jammert nicht oder nur leise.

