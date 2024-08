Die Schere auf Augsburgs Wohnungsmarkt geht immer weiter auseinander

Es gibt in Augsburg sehr viele grundanständige Vermieterinnen und Vermieter, denen die Menschen wichtiger sind als der letzte Euro. Doch klar ist auch: Wer die Auswahl hat, sucht sich in der Regel die erwartbar bequemste Lösung – also bestenfalls Interessenten ohne Kinder (Ruhe), sicherem Job (Beamte!), gutem Gehalt (Geld). Das ist im Prinzip natürlich verständlich, es gibt auch in Augsburg zuhauf Schilderungen über unzumutbare Mieterinnen und Mieter. Doch Augsburg schlittert immer tiefer in eine Wohnkrise, weil der Druck auf dem Wohnungsmarkt insgesamt steigt. Das lässt Frust und Verzweiflung wachsen.

Max Kramer

Augsburg

Wohnungsmarkt