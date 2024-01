Die schnelle Lösung ist beim Kongressparkhaus nicht in Sicht

Plus Auch wenn die Stadt Augsburg eine Abrissverfügung für den Überbau des Parkhauses erlassen sollte, ist damit das Hauptproblem nicht gelöst.

Es ist nicht das erste Mal, dass beim Kongressparkhaus anscheinend Bewegung in die Sache kommt. Doch bisher haben alle vermeintlichen Wendepunkte - seien es Gerichtsurteile oder vorläufige Einigungen - nicht dafür gesorgt, dass man einer Lösung näherkommt. Die Eigentumsverhältnisse blockieren eine Lösung in jedwede Richtung.

Inzwischen werden die Behörden tätig, weil eine Nutzung des Parkhauses offenbar nicht mehr sicher wäre und nun sogar eine potenzielle Gefahr für Passanten davon ausgeht. Sollte es zu einer Abrissverfügung kommen, wäre das ein Eingriff in Privateigentum. Sollte tatsächlich verfügt werden, dass der Überbau abgerissen wird, würde auch das zunächst aber nur wenig ändern, denn entscheidend ist das Parkhaus darunter. Und da ist die Perspektive weiter unklar. In einem zivilrechtlichen Verfahren zwischen den Eigentümerparteien kam heraus, dass das Parkhaus nicht einfach abgerissen werden kann, auch wenn es einen Mehrheitsbeschluss gibt.