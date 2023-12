Die Schulen bleiben in Augsburg ein Sorgenkind

Plus Eine Bürgerinitiative drängt auf mehr Tempo in Sachen neue Realschule für den Augsburger Osten. Zu Recht. Aber die Realschule ist nur ein Problem von vielen.

Der bauliche Zustand von zahlreichen Einrichtungen ist schlecht, die Liste der durchgeführten und in Angriff genommenen Sanierungen ist lang, die Liste der dringend notwendigen Sanierungen noch viel länger. Der Sanierungsstau ist für Schüler und Lehrer gleichermaßen frustrierend.

Doch der Frust hört bei den bestehenden Schulen nicht auf. Auch der geplante Neubau der Realschule im Augsburger Osten sorgt bereits jetzt für Diskussionen. Schon lange ist der Wunsch nach einer weiterführenden Schule im Augsburger Osten groß. Der Bedarf ist da, viele Augsburger Realschüler müssen ins Umland pendeln. Jetzt, wo die Genehmigung vom Freistaat Bayern vorliegt, wollen vielen Menschen auch Taten sehen. Es ist nachvollziehbar, dass sich nach Jahren des Wartens nun etliche Parteien, Vereine, Geschäfte und zahlreiche einzelne Bürger mobilisieren lassen, die Initiative Aktion Lechhausen unterstützen und damit auch ihre Petition. Sie setzen die Stadt unter Druck - zu Recht.