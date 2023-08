Die Sicherheit der Plärrer-Besucher steht über allem

Plus Für den Herbstplärrer gelten schärfere Regelungen. Das Augsburger Volksfest ist vom eigenen Erfolg überrollt worden.

Der Augsburger Plärrer ist wieder angesagt. Dies haben die Volksfeste nach der Corona-Pandemie eindrucksvoll bewiesen. Auch für immer mehr Auswärtige ist ein Abstecher auf den Plärrer fast schon ein Pflichttermin. Volle und ausgebuchte Bierzelte belegen die neugewonnene Attraktivität. Auf dem Gelände ging es an Ostern an einzelnen Tagen sehr eng zu. Niemand musste jedoch Angst haben, dass er sich am Plärrer auf einem Gefahrenherd bewegt.

Herbstplärrer in Augsburg: Die Sperrung der Langenmantelstraße ist ein Test

Dennoch ist es richtig, die Sicherheitsvorkehrungen zu verschärfen. Wenn immer mehr Menschen auf einem begrenzten Platz feiern, sind Zwischenfälle eher möglich. Niemand denkt an eine Massenpanik, aber Rettungswege müssen frei bleiben. Es geht nicht um Schikane. An Taschenkontrollen beim Volksfest hat man sich längst gewöhnt. Auch die Videoüberwachung der Polizei auf dem Plärrer ist kein Aufregerthema. Vielmehr dürften gerade diese Bilder beim Osterplärrer den Sicherheitskräften vor Augen geführt haben, dass zumindest das Risiko minimiert werden sollte. Die Aufgabe von Sicherheitskräften ist es, Menschenansammlungen ein Stück weit zu koordinieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen