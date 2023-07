Die Sommernächte waren nach der Corona-Zwangspause ein voller Erfolg

Plus Der enorme Zulauf zeigt, wie sehr es den Menschen in Augsburg ein Bedürfnis ist, beim Stadtfest gemeinsam zu feiern. Allerdings sind die Sommernächte inzwischen ein teurer Spaß.

Drei Tage lang strömten zehntausende Menschen durch die Augsburger Innenstadt, so viele, dass es zeitweise schwer war, sich durch die Massen einen Weg zu bahnen: In der Bevölkerung gab es nach mehrjähriger Zwangspause ein erkennbar großes Bedürfnis, unter freiem Himmel und im Herzen der Stadt zu feiern. Die Neuauflage der Sommernächte war ein voller Erfolg; es ist ein Fest, das dem Stadtleben guttut.

Das liegt daran, dass die Sommernächte einhalten, was sie versprechen: Wer sie besucht, möchte ein fröhliches Stadtfest erleben, andere Menschen treffen, flanieren, heimische oder auswärtige Bands hören, zu der Musik von DJs tanzen, etwas essen und trinken, es ist vermutlich für fast jeden etwas dabei. Dass eine Veranstaltung, bei der so viele Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen und Biografien aufeinanderprallen, zum wiederholten Male im Großen und Ganzen friedlich ablief, ist nicht selbstverständlich.