Die Stadt Augsburg darf die Corona-Tests nicht vernachlässigen

Plus Der Standort am Plärrer wird bald aufgegeben. Das städtische Testzentrum zieht schon wieder um. Unter dem ständigen Wechsel leidet das Vertrauen der Menschen.

Wenn es um die Gesundheit geht, spielt Vertrauen eine wichtige Rolle. Die Stadt Augsburg hat bislang in der Bewältigung der Corona-Pandemie vieles gut gemacht. Die Organisation der Impfstationen und Teststationen, die unter städtischer Führung laufen, klappte. Verlassen konnte sich die Stadt dabei auf ihren Partner, die Firma Bäuerle Ambulanz.