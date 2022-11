Die Stadt Augsburg leidet unter dem Rückzug der großen Messen

Plus Der Aufschrei der Hotellerie ist Alarmsignal. Schöne Worte der Politik helfen dem Messestandort Augsburg nicht weiter.

Drei international renommierte Messen hatte Augsburg bis zu diesem Jahr im Angebot: die Aufzugsmesse Interlift, die Schleiftechnik-Messe Grindtec und die Reitsportmesse Americana. Bleiben wird nur noch die Interlift, die anderen beiden Veranstaltungen verabschieden sich. Die Bestürzung ist groß. Messechef Lorenz Rau und Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle verbreiten in ihren Reaktionen nach dem Abgang der Americana die Hoffnung, dass sich Ersatz finden werde. Der Messestandort habe viele Vorteile und bleibe attraktiv.