Die Stadt Augsburg sollte beim Helmut-Haller-Platz nicht knausern

Plus Die Aufgabe, die sich die Stadt bei der geplanten Sanierung des Helmut-Haller-Platzes gestellt hat, ist schwer. Doch es ist notwendig, den Ort neu zu gestalten.

Die Aufgabe, die sich die Stadt bei der geplanten Sanierung des Helmut-Haller-Platzes gestellt hat, ist schwer. Sie will dort die Aufenthaltsqualität für alle Bevölkerungsgruppen erhöhen, ohne die Süchtigenszene zu vertreiben, die ihn derzeit dominiert. Aus Sicht der Stadtregierung wäre durch eine Verdrängung der suchtkranken Menschen nichts gewonnen - das kann man auch so sehen. Die bisher bekannt gewordenen Pläne sind eine Gratwanderung, vielleicht läuft die Umsetzung in der Praxis auch schief – versuchen muss man es dennoch, und zwar bald.

