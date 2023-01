Die Stadt sollte die Finger vom Bauernmarkt lassen

Plus Die Stadt Augsburg sollte sich schnell von der Idee verabschieden, das Angebot mit strengen Vorgaben zu beschränken. Es gibt andere Baustellen am Markt.

Es gibt die Überlegung der Stadt Augsburg, das Angebot auf dem Bauernmarkt auf Produkte regionale Herkunft zu beschränken. Ein Umkreis von 50 Kilometern als festgemachte Zone ist genannt. Diese Initiative, wie sie von Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle bezeichnet wird, gehört am besten gleich wieder eingemottet. Sie verkennt die Bedeutung des Bauernmarkts für den Augsburger Stadtmarkt. Jede Gängelung der Händlerinnen und Händler führt letztlich dazu, dass sie dem Stadtmarkt den Rücken kehren. Das bessere Geschäft machen sie, so ist zu hören, ohnehin auf Wochenmärkten in den Augsburger Stadtteilen.

