Kommentar

18:00 Uhr

Die Stadt Augsburg tut einiges für Obdachlose – und das muss so bleiben

Plus In Augsburg hat sich in den vergangenen Jahren viel im Bereich der Wohnungslosenhilfe getan. Zu altbekannten Problemlagen sind aber neue dazugekommen.

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Schnell ist es in den Sozialen Netzwerken kommentiert, oder am Stammtisch gesagt. Der Staat tue viel für geflüchtete Menschen - aber für die eigenen Bürgerinnen und Bürger in Not, da tue er wenig. So wenig, dass viele auf der Straße leben müssten. Das ist nicht richtig. Gerade im Bereich der Wohnungslosenhilfe hat sich in den vergangenen Jahren in Augsburg einiges getan. Anlaufstellen wie etwa die Bahnhofsmission wurden personell aufgestockt. Viele soziale Träger haben in neue Einrichtungen oder Wohngruppen investiert und eine stattliche Anzahl von überwiegend Männern, die sich in schwierigen Lebenslagen befinden und schon lange auf der Straße und im Übergangswohnheim wohnten, konnten dort unterkommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen