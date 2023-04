Die Stadt Augsburg verscherzt es sich mit den Stadtmarkt-Händlern

Plus Bußgelder sind der falsche Ansatz, um den Stadtmarkt in Augsburg zu beleben. Die Rolle von Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle ist mehr als unglücklich.

Das ist jetzt also der neue Weg, um den Augsburger Stadtmarkt zu mehr Attraktivität zu verhelfen. Städtische Ordnungskräfte kontrollieren, ob sich die Händler an die vorgeschriebenen Kernöffnungszeiten halten. Wer dies nicht tut, bekommt ein Bußgeld. So ist es bereits geschehen. Die bestraften Händler sind sauer und erklären, dass sie die Strafe unter keinen Umständen zahlen.

Die Außendarstellung des Stadtmarkts ist derzeit fatal

Die Außendarstellung des Stadtmarkts ist unter diesen Umständen fatal. Hinzu kommt noch, dass das Marktamt bei Händlern des Bauernmarkts strenge regionale Vorgaben beim Sortiment macht. Bodenseeobst darf nicht mehr verkauft werden. Die Entfernung beträgt mehr als 50 Kilometer. Das ist kein Witz, sondern ordnungspolitische Vorgehen des Marktamts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen