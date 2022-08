Die Stadt darf die Probleme im Augsburger Stadtwald nicht mehr aussitzen

Plus Der Augsburger Umweltreferent steht beim Naturschutz in der Kritik, und das zurecht: Bei einem zentralen Konflikt im Stadtwald ist er auf Tauchstation.

Wenn einer nicht mehr weiter weiß, gründet er einen Arbeitskreis. So ähnlich lief es in den vergangenen Jahren beim kontroversen Thema Leinenpflicht für Hunde im Stadtwald. Umweltreferent Reiner Erben hat mit seinem Vorhaben vor drei Jahren Schiffbruch erlitten, weil Hundehalter dagegen öffentlich mobil machten. Seitdem wartet das Problem, seltene Wildtiere und Pflanzen besser vor frei laufenden Hunden zu schützen, die ihren Besitzern nicht gehorchen, auf eine Lösung. Passiert ist leider viel zu wenig.