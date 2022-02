Schnelle Reaktion auf Kritik am Testzentrum spricht für die Stadt

Es war ein Unding, dass Menschen teils zwei Stunden in der Kälte vor dem Testzentrum warten mussten. Gesundheitsreferent Erben hat schnell reagiert.

Ob die Zeit von langen Warteschlangen am Testzentrum auf dem Plärrergelände endgültig vorbei ist, kann niemand wissen. Aber die Stadt Augsburg hat umgehend auf die berechtigte Kritik von Bürgerinnen und Bürgern reagiert, die sich über die Abläufe vor Ort massiv aufgeregt hatten. Es war ein Unding, dass Fußgänger, die einen PCR-Test benötigen, deutlich länger warten mussten als Autofahrer.

Es gibt jetzt eine zweite Teststrecke für Fußgänger am Plärrer

Gesundheitsreferent Reiner Erben hat seinen ersten Ankündigungen nun konkrete Beschlüsse folgen lassen. Es hört sich jedenfalls gut an, dass kurzfristig die zweite Fußgängerstrecke zum Testen geschaffen wird. Auch die erhöhte Zahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Bäuerle Ambulanz ist eine Chance, um die Abläufe zeitlich besser zu steuern und lange Wartezeiten zu vermeiden.

Dass gegenwärtig nicht mehr als 1500 PCR-Tests am Testzentrum möglich sind, liegt nicht in der Entscheidung der Stadt. Wenn der Freistaat zudem vorgibt, dass es für kostenlose PCR-Tests nur einen städtischen Standort in Augsburg geben darf, ist dies ein Aspekt, den die politisch Verantwortlichen im Rathaus zu akzeptieren haben. Ob die Staatsregierung mit dieser Vorgabe aber richtig liegt, ist zumindest fraglich.

