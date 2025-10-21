Die Stadtbild-Diskussion ist völlig undifferenziert

Ministerpräsident Markus Söder und Bundeskanzler Friedrich Merz haben zuletzt im Zusammenhang mit Abschiebungen das „Stadtbild“ in Städten problematisiert, doch was genau sie damit gemeint haben, blieb - womöglich mit Absicht - im Dunkeln. Gerade in einer Stadt wie Augsburg mit einem hohen Anteil an Bürgern mit migrantischem Hintergrund hinterlässt die Ansage, dass man da ein „Problem“ sehe, Fragezeichen.

Wenn es darum gehen sollte, straffällig gewordene Flüchtlinge entschlossener abzuschieben, dann ist das ein Vorgehen, über das politisch diskutiert werden sollte. Dann sollte man es auch so ansprechen. Wenn man sich an Gruppen junger Männer stört, die auf Plätzen mit Gratis-WLAN das Stadtbild mitprägen, sollte man das auch offen ansprechen. Es trifft eine Stimmungslage bei Teilen der Bevölkerung und ist mitunter tatsächlich ein Problem, doch den Eindruck zu erwecken, dass man das mittels entschlossener Abschiebungen lösen könnte, ist fatal. Denn es sind ja nicht ausschließlich Flüchtlinge. Man erinnere sich an die Zeiten der Corona-Pandemie, als sich in Augsburg Jugendgruppen bildeten, die Probleme machten - Flüchtlingshintergrund hatten sie nicht, häufig allerdings Migrationshintergrund, was bei der Bevölkerungszusammensetzung in dieser Altersgruppe kein Wunder ist.

Zuwanderung: Die Stadt Augsburg hat ihr Gesicht verändert

Augsburg hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sein Gesicht verändert. Gastarbeiter in den 60er Jahren, Arbeits-Zuwanderer in den 2010er Jahren, Kriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien, Syrien oder der Ukraine - das alles bleibt nicht ohne Folgen. Wer im Bus unterwegs ist oder vor dem Kindergarten steht, hört fremde Sprachen, und mancher stört sich daran, je häufiger das der Fall ist. Gleichzeitig würde die Stadt ohne diese Menschen und ihre Nachkommen nicht funktionieren, sei es in Krankenhäusern, in der Verwaltung oder in den Unternehmen. Sie sind Teil der Augsburger Bevölkerung, mal vollständig integriert, mal so gut wie gar nicht. So zu tun, als ob Abschiebungen die Lösung für ein bei manchen aufkommendes Gefühl der Überfremdung sind, weckt Erwartungen nach einer vermeintlich „guten alten Zeit“, die nicht einlösbar sind.