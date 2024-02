Die starre Vier-Tage-Woche ist nicht der einzige Weg zum Ziel

Nicht für jeden Beschäftigten und jedes Unternehmen passt eine klassische Vier-Tage-Woche. Für viele sind flexible Arbeitszeitmodelle die bessere Wahl.

Weniger Arbeit, mehr Freizeit: Das klingt gut und findet laut Umfragen bei einem Großteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Anklang. Allerdings selten in der starren Variante, 40 Stunden in vier Tage zu pressen. Die Mehrheit der Beschäftigten erwartet von einer Vier-Tage-Woche nicht nur eine Reduzierung der Arbeitstage, sondern auch der Arbeitszeit und wünscht sich das bei gleichbleibendem Lohn, wie unter anderem eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung zeigt. Aber es ist natürlich betriebswirtschaftlich schwierig für Firmen, wenn bei gleichem Lohn weniger gearbeitet wird. Und abgesehen davon gibt es Unternehmen, die sich mit mehr Schließtagen besonders schwertun, beispielsweise weil Maschinen nicht einfach abgestellt werden können.

Flexible Arbeitszeitmodelle schaffen individuelle Freiheiten

Dass sich die klassische Vier-Tage-Woche bislang nicht flächendeckend in der Augsburger Wirtschaft durchgesetzt hat, ist daher nachvollziehbar und wohl auch kein Beinbruch. Zahlreiche Unternehmen setzen stattdessen auf flexible Arbeitszeitmodelle, die für Beschäftigte individuelle Gestaltungsmöglichkeiten schaffen - beispielsweise um immer mittwochs die Enkel zu betreuen. Bei einer starren Vier-Tage-Woche wäre dies wohl nicht möglich. Nicht jeder neue Trend passt also zu jedem Unternehmen oder Beschäftigtem, und manch öffentlichkeitswirksames Label klingt nach mehr, als es ist. Wer heute nur an vier Tagen in der Woche arbeitet, bezeichnet dies als moderne Ausgestaltung seiner Arbeitszeit im Sinne der Work-Life-Balance. Früher hätte man vermutlich gesagt, man arbeitet Teilzeit. Das klingt heute nicht mehr sexy. Unterm Strich hat es für Beschäftigte aber den gleichen Effekt.