Die Überlastung der Justiz kann ein Problem für den Rechtsstaat werden

Plus Dass die Gerichte wie in Augsburg unter einer Flut von Diesel-Klagen ächzen, ist nicht die Schuld der einzelnen Kläger. Es braucht mehr Personal für die Justiz - und Reformen.

Viele hundert Autokäufer haben sich alleine im Bereich des Landgerichtes Augsburg dazu entschieden, wegen des Diesel-Skandals vor Gericht zu ziehen – und das ist grundsätzlich ein verständlicher Schritt. Die Kundinnen und Kunden mussten vielfach aufgrund der eingebauten Manipulations-Software einen Wertverlust des erworbenen Autos hinnehmen, von dem sie zum Zeitpunkt des Kaufes nichts ahnen konnten. Dass diese Diesel-Klagen einen großen Anteil daran haben, dass die (Zivil-)Justiz in Augsburg und andernorts offenbar zum Teil am Rande der Funktionstüchtigkeit angekommen ist, liegt nicht in der Verantwortung der einzelnen Klägerinnen und Kläger, die schlicht ihre Rechte wahrnehmen und mit den Diesel-Klagen übrigens oft genug auch Recht bekommen.

