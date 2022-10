Die Umgestaltung der Augsburger Karolinenstraße ist überfällig

Plus Leerstände und die Funktion als Durchgangsstraße machen der Karolinenstraße zu schaffen. Den Schlüssel, dies zu ändern, hält die Stadt in der Hand.

Die Karolinenstraße hat als Einkaufs- und Flanierstraße an Zugkraft verloren. Viele alteingesessene Läden - darunter das Eiscafé Cortina oder jüngst der Buchladen Pustet - haben geschlossen oder sind umgezogen. Die Händler, die blieben, mühen sich zum Teil seit Jahren, das Umfeld ihrer Geschäfte attraktiv zu halten. Doch während sie einst an Vorgaben des Denkmalschutzes scheiterten, die teils selbst Fahrradständer oder kleinere (bewegliche) Werbeaufsteller verhinderten, ist es inzwischen die Gesamtsituation, die sie verzweifeln lässt: Das Wegbrechen attraktiver Geschäfte und die Verkehrssituation - Parkplatz sowie Durchgangsstraße für Autos und Tram - führen dazu, dass immer weniger Passanten in der Karolinenstraße unterwegs sind.

