Die Viktualienhalle ist das neue Sorgenkind am Stadtmarkt

Plus Wechsel gehören zum Wirtschaftsleben. Die Situation in der Viktualienhalle ist wegen der Leerstände jedoch erschreckend. Ein Kommentar.

Der Augsburger Stadtmarkt ist natürlich nicht tot. Er lebt. Es lohnt nach wie vor, ihn zu besuchen. Das Angebot ist reichhaltig. Aber: Es wird kleiner. Kein Wunder, wenn zu viele Stände kurz hintereinander aufhören. Der langjährige Gemüsestand von Maria Schuster ist ersatzlos weg. Die Suche nach einer Nachfolge läuft.

Hingegen sieht die Situation in der Fleischhalle wieder deutlich besser aus. Es gibt derzeit nur einen Leerstand, der bald beseitigt ist. Umbauten laufen bereits. Die Fleischhalle war lange Zeit das Sorgenkind am Markt. Die Probleme sind mittlerweile eine Halle weitergezogen. In der Viktualienhalle, die mit Imbissen und Verkaufsständen belegt ist, wächst die Zahl von Leerständen. Man freut sich förmlich, wenn ein langjähriger Käsehändler die Nachfolge im eigenen Team lösen kann. Das ist jedoch die Ausnahme.

