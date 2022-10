Die wirtschaftliche Entwicklung Augsburgs ist kein Selbstläufer

Plus Der Wirtschaftsstandort Augsburg ist stabil, ihn erwarten aber enorme Umwälzungen. Um attraktiv zu bleiben, braucht es strukturelle Anpassungen.

Die wirtschaftliche Gesamtlage an einem Standort ist viel zu komplex, als dass man sie pauschal anhand einer einzelnen Rangliste bewerten könnte. Dennoch bietet der Zukunftsatlas von Prognos, der zu den solidesten Studien dieser Art zählt, zumindest einige Anhaltspunkte. Viele Weichen sind in Augsburg gestellt, manche Defizite werden den Standort lange beschäftigen.