Die Zukunft von Stadtteilfesten in Augsburg steht auf dem Spiel

Plus Die Wiederbelebung der Kirchweih in Lechhausen ist eine Chance. Festwirt Stefan Meitinger geht ins Risiko. Es könnte sich für ihn lohnen.

Augsburg hat zweimal im Jahr sein großes Volksfest. Der Plärrer ist eine Institution. Weniger gut sieht es hingegen um mehrtägige Feste in den Stadtteilen aus. Das Gögginger Frühlingsfest ist mittlerweile wieder angesagt. Dies hängt zum einen mit dem Start in die Volksfestsaison zusammen, aber auch mit einem attraktiven Musikangebot im Binswanger-Festzelt. Es kommen nicht nur Gäste aus Göggingen, der Einzugsbereich ist weit größer.