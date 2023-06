Diese AVV-Preiserhöhung wird zur Wachstumsbremse im Nahverkehr

Plus Wenn Einzeltickets deutlich teurer werden, wird es irgendwann nur noch die Nutzer des 49-Euro-Tickets geben - der Rest wird den Nahverkehr meiden.

Dass der Nahverkehr jedes Jahr teurer wird, ist an sich wenig überraschend. Was im Leben wird schon billiger?

Doch die jetzt im Raum stehenden 13 Prozent Preissteigerung sind, wenn man noch die zehn Prozent vom vergangenen Jahr berücksichtigt, eine andere Hausnummer. Klar, vieles ist teurer geworden, doch Preissteigerungen in dieser Größenordnung sind ein Hindernis, wenn man mehr Fahrgäste gewinnen will. Wenn man diese Entwicklungen ungebremst so durchrauschen lässt, dann läuft es irgendwann darauf hinaus, dass es die Nutzer des 49-Euro-Abos gibt, die ein attraktives Angebot präsentiert bekommen - und dass der Rest der Bevölkerung sich faktisch vom Nahverkehr verabschiedet. Schwierig für Menschen, die nur gelegentlich auf den Nahverkehr angewiesen sind. Wachstum wird zudem nur noch schwierig möglich sein, weil Gelegenheitsnutzer zu der Gruppe zählen, die sich am ehesten zu regelmäßigen Nutzern machen lässt. Wer nie den Nahverkehr nutzt, wird auch kein Abo abschließen.

