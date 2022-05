Dieser Protest bei der Maifeier in Augsburg war daneben

Plus Junge Leute aus dem linken Lager pfiffen Oberbürgermeisterin Eva Weber bei der DGB-Kundgebung aus. Dies war der falsche Ort. Ihrem Anliegen taten sie damit einen Bärendienst.

Proteste haben ihre Daseinsberechtigung. Es ist gut, wenn Menschen für ihre Anliegen eintreten, und Streit gehört zu einer Demokratie. Die Protestaktion der jungen Leute aus dem linken Lager bei der Maifeier des DGB in Augsburg war allerdings eine Ungezogenheit. Die Demonstranten taten ihrem Anliegen einen Bärendienst. Selbst wohlwollende Appelle, sich wegen gehörloser Teilnehmer zurückzuhalten, fruchteten nicht. Die Gebärdendolmetscherin hatte auf die besondere Konstellation extra hingewiesen.