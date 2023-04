Digitalisierung bei der Stadt Augsburg darf kein Sparprojekt sein

Man tut der Augsburger Stadtverwaltung unrecht, sie nur als bürokratische Krake zu betrachten. Es hat sich viel getan. Wo es noch Luft nach oben gibt.

Denkt man an ein Amt, dann hat man im Kopf immer noch angestaubtes Mobiliar, Papierstapel, Aktenordner und Faxgeräte. Tatsächlich sieht es in manchen Bereichen auch noch so aus. Doch man tut der Stadtverwaltung Unrecht, sie nur als bürokratische Krake zu betrachten. Es hat sich viel getan in den vergangenen Jahren – und die Anstrengungen, bürgerfreundlicher und digitaler zu werden, sind groß. Vergleiche zwischen bayerischen und deutschen Großstädten zeigen immer wieder, dass Augsburg sich gerade im Hinblick auf die Digitalisierung nicht verstecken muss. Immer mehr Anträge lassen sich rein digital erledigen. Manche Hürde, die es zu überwinden gilt, steht auch nicht bei der Stadt. Teils schreiben Gesetze vor, dass man Anträge persönlich einreichen oder Dokumente selbst abholen muss – hier ist die Verwaltung gebunden.

Die Wartezeit auf einen Termin in den Augsburger Bürgerbüros ist noch ziemlich lang

Ordnungsreferent Frank Pintsch hat angekündigt, dass die Digitalisierung nicht dazu genutzt werden soll, Personal abzubauen. Damit liegt er richtig – auch wenn die Personalausgaben der Stadt hoch sind. Benötigt man nämlich einen Termin in einem der Bürgerbüros, dann ist das durchaus mit Wartezeiten verbunden. Termine sind oft auf längere Zeiträume hin ausgebucht. Die Hoffnung ist, dass das besser wird, wenn das Personal durch digitale Anträge entlastet werden kann. Dass es in der Wirtschaft zwingend viel besser und unkomplizierter läuft, ist aber ein Trugschluss. Wer das nicht glaubt, sollte sich mal wieder in eine Telefon-Hotline eines Konzerns einwählen – oder bei großem Andrang im Möbelhaus am Serviceschalter einen Wartezettel ziehen.

Lesen Sie dazu auch