Dilemma um den Windprechtpark in Augsburg: Viel Natur, wenig Zutritt

Plus Der Windprechtpark in Augsburg wurde für Menschen gestaltet. Ein Versäumnis hat andere Fakten geschaffen. Wie gut ist der neue Kompromiss?

Der Windprechtpark wurde vor Jahrhunderten angelegt, damit sich dort Kranke aus dem Lazarett im Antonsviertel erholen konnten. Natur fördert bekanntlich das Wohlbefinden. Deshalb war der Landschaftspark auch schon immer eine beliebte Grünoase für Anwohnerinnen und Anwohner. Nun gibt es ein Park-Dilemma, das sich hätte vermeiden lassen und nicht mehr zu lösen ist.

Hintergrund ist, dass der Park der Immobilienverwaltung des Freistaates Bayern gehörte. Die Stadt Augsburg konnte irgendwann die teure und personalintensive Pflege der Grünflächen und des Baumbestandes nicht mehr leisten, zumindest nicht zu den vom Freistaat zugestandenen Konditionen. Die Folge war, dass der Park immer mehr verwilderte und aus Sicherheitsgründen geschlossen werden musste. Die jahrelang verschluderte Pflege führte dazu, dass sich dort ein Naturreservat entwickelt hat, dass nun vor den Menschen geschützt werden muss.