Die Zahlen der Drogendelikte zeigen die Realität nicht auf

Plus Illegaler Drogenhandel geht in Augsburg deutlich zurück, allerdings wohl nur auf dem Papier. Wichtiger als Polizei-Statistiken ist aber ohnehin etwas anderes.

Es liest sich gut, auf dem Papier: Illegaler Drogenhandel geht in Augsburg deutlich zurück, glaubt man den Zahlen der Polizei; ähnlich sieht die Situation bei den erfassten Fällen zum Drogenbesitz aus. Man könnte von einer positiven Entwicklung sprechen. Allerdings ist die Situation natürlich nicht so einfach, was sich schon daran zeigt, dass niemand sie als Erfolg verkauft, weder die Polizei noch Sozialarbeiter oder andere Experten. Die Zahlen zeigen die Realität schlicht nicht auf.

Die Polizei hat in Augsburg 2022 weniger Drogenstraftaten festgestellt als zuvor. Foto: Friso Gentsch, dpa (Symbolbild)

Stattdessen spielt eher anderes eine Rolle: Die Beamten konnten 2022 im Drogenmilieu der Stadt nicht so viel kontrollieren wie zuvor, weil sie dazu offenbar weniger Zeit hatten. Es gibt also wahrscheinlich keinen signifikanten Rückgang der Kriminalität, sondern lediglich einen der registrierten Fälle.

