Druck auf Notfall-Infrastruktur: Es ist höchste Zeit für ein Umdenken

Plus Vielen im Raum Augsburg scheint der Wert einer funktionierenden Notfall-Infrastruktur nicht bewusst. Technische Probleme wie aktuell sind da nur i-Tüpfelchen.

Man sollte sich sicher kein Beispiel daran nehmen, wie Menschen vor einigen Jahrzehnten mit Notfällen umgegangen sind. Nicht umsonst kursieren unter Medizinerinnen und Medizinern Erzählungen, wie einst Personen mit abgetrennten Gliedmaßen urplötzlich in der Notaufnahme erschienen – selbst ins Krankenhaus gefahren, stark blutend, das Corpus Delicti in einem Korb. Inzwischen, so sagen es Experten aus dem Raum Augsburg, ist der Umgang ins andere Extrem gerutscht: Der Notruf wird selbst bei offensichtlichen Bagatellen gerufen, hinzu kommen absichtliche Fake-Notrufe. Der Wert einer funktionierenden Notfall-Infrastruktur, so scheint es, ist vielen, die noch nie darauf angewiesen waren, schlicht nicht bewusst.

Falsche Notrufe: Notfall-Infrastruktur in Augsburg steht unter Druck

Die technischen Probleme, die derzeit dazu führen, dass die Zahl versehentlicher Notrufe explodiert ist, erhöhen den Druck auf ein belastetes System zusätzlich. Schon lange kämpft die Notfall-Versorgung mit Personalmangel und Unterfinanzierung, hinzu kommt fehlende Wertschätzung, die sich ganz konkret an Übergriffen auf Rettungsdienst-Personal zeigt. Es ist deshalb höchste Zeit für ein Umdenken – in der Politik ebenso wie bei den Menschen, die selbst bei absurden Kleinigkeiten den Notruf wählen wollen. Wenn es ernst wird, bleiben 110 und 112 natürlich trotzdem die ersten Anlaufstellen.

