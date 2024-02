E-Auto oder Verbrenner? Nicht nur der Preis zählt

Plus Im Moment steuert der Preis die Nachfrage nach Elektro-Autos. Doch die Summe auf dem Preisschild sagt nicht alles. Man muss sich mit dem Thema beschäftigen.

Die Verunsicherung bei Kundinnen und Kunden, sich für ein Elektroauto zu entscheiden, ist nachvollziehbar. Noch gibt es zu viele Punkte, die beim Einsatz eines E-Fahrzeugs kontrovers diskutiert werden. Das reicht von der Reichweite über die Frage nach der Ladeinfrastruktur und endet beim für viele Menschen entscheidenden Faktor: dem Preis.

Mit Wegfall der staatlichen Förderung für E-Autos brach die Nachfrage ein - auch bei Augsburger Händlern. Offenbar sind Elektroautos ohne Prämie für viele wirtschaftlich nicht mehr interessant. Dabei haben, laut Händlern, Preissenkungen der Hersteller und Aktionen der Autohäuser dafür gesorgt, dass E-Autos heute kaum mehr kosten als noch mit Prämie. Laut Augsburger Händlern und auch einer aktuellen Erhebung des ADAC sind viele Elektrofahrzeuge - rechnet man Wartung, günstigere Energiekosten, Steuervorteil oder Wertverlust ein - dazu unter dem Strich nicht teurer als ein Verbrenner. Aber um dies für sich zu bestätigen, braucht es eine Auseinandersetzung mit dem Thema.