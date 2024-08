E-Kioske: Stadt Augsburg hat nicht dazugelernt

Es ist kurz vor 20.30 Uhr, zwei junge Frauen rütteln im Hunoldsgraben in der Altstadt an der Tür zum Automatenkiosk. Sie bleibt verschlossen. „Bis 20 Uhr hat der nur offen“, liest schließlich eine der beiden auf einem Schild. „Haben Automaten nun auch schon feste Arbeitszeiten?“, kommentiert die andere trocken. Was klingt wie ein Witz, ist keiner. Seitdem die Stadt Betreibern von E-Kiosken unter Androhung von Bußgeldern verbietet, ihre kleinen Läden rund um die Uhr aufzulassen, fahren diese nach eigenen Angaben erhebliche Verluste ein. Manche sagen, sie wissen nicht, ob sie finanziell bis Herbst durchhalten. Dann nämlich will der Bayerische Landtag sein neues Ladenschlussgesetz verabschieden. Dieses soll auch den Umgang mit den neuen, modernen Kleinläden regeln, die ohne Personal auskommen. Im Gegensatz zu anderen, umliegenden Städten fährt die Stadt Augsburg hier aktuell einen gnadenlosen Kurs – und verstolpert sich, wie vor zwei Jahren. Aber dazu später mehr.

