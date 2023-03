E-Scooter bringen die Mobilitätswende nicht voran

Plus Die Pläne der Stadt Augsburg, das wilde Abstellen zu reglementieren, sind überfällig. Fußgänger werden sich freuen. Darin liegt der größte Nutzen für die Verkehrswende.

Die Einigung mit den Stehroller-Verleihfirmen ist, sofern der Bauausschuss zustimmt und die Verleiher dann auch tatsächlich unterschrieben haben, ein richtiger Schritt. Denn die Scooter sind in besonderem Maß dadurch aufgefallen, dass sie kreuz und quer auf dem Gehsteig stehen. Interessanterweise scheinen sich manche Nutzer und Nutzerinnen bei Leihgefährten Dinge herauszunehmen, auf die sie beim eigenen Fahrzeug nie gekommen wären. Als in München vor einigen Jahren ein Fahrradverleiher die Stadt mit Rädern flutete, die überall abgestellt werden durften, gab es ganz ähnliche Probleme.