Ein Befreiungsschlag für den Augsburger Tierschutz

Plus Das Augsburger Tierheim hätte im bisherigen Betrieb dicht machen müssen. Ein alles entscheidender Deal sorgt für neue Perspektiven.

Die vergangenen Jahre waren eine Zitterpartie für den Augsburger Tierschutzverein. Mit dem neuen Tierheim Lech-Arche gelang der Befreiungsschlag aus einer schwierigen Situation auf den letzten Drücker.