Ein Ende der Wohnungsnot in Augsburg ist nicht in Sicht

Plus Der Fall eines heruntergekommenen Hauses zeigt, wie gleichgültig manche Vermieter ihren Mietern gegenüber sind. Bitter auch, dass die Bewohner kaum Alternativen haben.

Beschämend am Fall des heruntergekommenen Hauses in der Ulmer Straße ist vor allem eines: das Verhalten des Eigentümers, der es im Verlauf von neun Monaten nicht schafft, eine Heizung zu reparieren, und, daran gekoppelt, ein Mehrparteienhaus mit Warmwasser zu versorgen. Man muss gar nicht juristische Texte wälzen oder voller Pathos das Grundgesetz mit seinem prägnanten Zwei-Wort-Satz "Eigentum verpflichtet" hervorkramen, um zum Schluss zu kommen, dass Vermieter gefälligst dafür Sorge zu tragen haben, dass in ihren Häusern Bewohner unter anständigen Bedingungen leben können.

In der Ulmer Straße 112 repariert ein Vermieter seit Februar die Heizung nicht. Inzwischen hat er Mietern gekündigt. Foto: Silvio Wyszengrad

Angespannte Lage am Wohnungsmarkt in Augsburg

Bitter an dem speziellen Fall ist indes auch etwas anderes – und zwar der Umstand, dass die Mieter des Hauses die Unterkunft in der verwahrlosten Bude offenbar Monate lang auch aus dem Grund ertragen haben, weil sie in der Stadt keine Alternative finden, keine neue und für sie bezahlbare Wohnung. Die angespannte Lage am Augsburger Wohnungsmarkt macht Situationen möglich, in denen manche Vermieter ihre Gebäude regelrecht verwahrlosen lassen, teils wohl im Wissen, dass Mieter kaum eine Wahl haben werden, seien die Zustände auch noch so schauerlich.

