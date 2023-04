Ein klares Bekenntnis zum Nachtleben würde helfen

Plus Nach Ladenschluss sorgt die "Nachtökonomie" in Augsburg für Umsatz, Steuereinnahmen und Arbeitsplätze. Doch die Branche verträgt sich nicht mit lärmempfindlichen Anwohnern.

Wenn man an "Ökonomie" denkt, fällt einem das Augsburger Nachtleben vielleicht nicht als Erstes ein. Gerne vergisst man, dass Bars, Kneipen und Clubs Wirtschaftsbetriebe sind, die Umsätze machen, Steuern bezahlen und vielen Menschen einen Arbeitsplatz bieten. Wenn es also darum geht, das Nachtleben in der Stadt Augsburg zu stärken, dann ist das nichts anderes, als wenn man darüber nachdenkt, wie bei Tag die Frequenz in der Fußgängerzone verbessert werden könnte.

Augsburg ist bei Tag und Nacht eine attraktive Stadt

Augsburg ist eine attraktive Stadt. Das gilt bei Tag genauso wie bei Nacht. Nur, dass man sich bei Tag an Firmen mit einem gewissen Lärmpegel gewöhnt hat. Kaum jemand beschwert sich über eine Schreinerei oder eine andere Werkstatt, auch wenn von dort ein gewisser Geräuschpegel ausgeht. Wer über einer Autowerkstatt wohnt, ruft nicht das Ordnungsamt, wenn er Motorengeräusche hört.

Ein wenig hinkt der Vergleich natürlich, weil die Menschen abends nach einem langen Tag gerne ihre Ruhe haben möchten. Doch wer bewusst in die Innenstadt mit all ihren Vorteilen zieht, muss auch "nach Acht" unter Umständen etwas Lärm hinnehmen.

Die Nachtökonomie braucht Unterstützung, da sind sich die Beteiligten einig. Viele hoffen sehr auf Oberbürgermeisterin Eva Weber und ihre angekündigte Politik des Ermöglichens. Vielleicht würde aber schon ein klares Bekenntnis zum Nachtleben wieder einige Beteiligte animieren, beispielsweise mit kulturellen Projekten die Innenstadt nach Ladenschluss attraktiver zu machen. Was wohl ein Gewinn für alle Seiten wäre.