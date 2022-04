Ein Leben ohne Maske in Augsburg birgt ein Risiko

Plus Die Maskenpflicht ist aufgehoben. Es geht um Eigenverantwortung, wie sich in Geschäften und Lokalen zeigt. Dazu gehört, auch die Entscheidung von Maskenträgern zu akzeptieren.

Der Wegfall der Maskenpflicht und weitere Corona-Lockerungen, zu denen der nicht mehr kontrollierte Zugang in Geschäfte und Restaurants gehört, sind Entscheidungen der Bundespolitik. Die Stadt Augsburg hat darauf keinen Einfluss. Sie kann lediglich bestimmen, wie sie es in ihren eigenen Gebäuden handhaben möchte. Wer ein städtisches Amt besucht, für den besteht weiter eine Maskenpflicht. So hatte es Oberbürgermeisterin Eva Weber angekündigt.

